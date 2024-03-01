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Теннисистка Касаткина раскритиковала правила из-за дисквалификации Рублева

Теннисистка Касаткина раскритиковала правила из-за дисквалификации Рублева

Российская теннисистка Дарья Касаткина в социальных сетях поддержала своего соотечественника Андрей Рублева после того, как его дисквалифицировали во время матча турнира ATP-500 в Дубае из-за скандала с судьей.

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