Теннисистка Касаткина раскритиковала правила из-за дисквалификации Рублева

Российская теннисистка Дарья Касаткина в социальных сетях поддержала своего соотечественника Андрей Рублева после того, как его дисквалифицировали во время матча турнира ATP-500 в Дубае из-за скандала с судьей.
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