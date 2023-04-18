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Мало вылечить. Как ковид заставил клиники активнее взяться за реабилитацию пациентов

Мало вылечить. Как ковид заставил клиники активнее взяться за реабилитацию пациентов

Выздороветь — это не только победить болезнь, но и полностью восстановиться, считает директор барнаульской клиники За последнее десятилетие и государственная, и частная медицина стали гораздо больше внимания уделять восстановлению и реабилитации.

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