Җиләк-җимешле каймак пирогы

Блогер Рәмзия Вәлиевадан каймак пирогы рецептын тәкъдим итәбез. Камыр өчен 1 стакан җылы сөт, 0,5 стакан каймак, 150 грамм йомшартылган атланмай, 1 йомырка, 1 чәй кашыгы тоз, 1 аш кашыгы майонез кирәк була.
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