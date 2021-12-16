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Курс валют НБМ на 16 декабря

Курс валют НБМ на 16 декабря

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще 0,4 бана, но отыграл у единой европейской валюте почти восемь с половиной банов, передает Noi.

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