Курс валют НБМ на 16 декабря

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще 0,4 бана, но отыграл у единой европейской валюте почти восемь с половиной банов, передает Noi.
Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще 0,4 бана, но отыграл у единой европейской валюте почти восемь с половиной банов, передает Noi.
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