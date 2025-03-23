Создатели KCD 2 опасались конкуренции с Shadows, но напрасно: пиковый онлайн у асс...

Создатели KCD 2 опасались конкуренции с Shadows, но напрасно: пиковый онлайн у ассасина оказался в 4,5 раза меньшеНедавно Даниэль Вавра, геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2, признался, что студия Warhorse опасалась конкуренции с Assassin’s Creed: Shadows.