Фото: dreamstime.com и скриншот из соцсети Недавнее заявление президента Азербайджана Алиева не на шутку возмутило историков (классических, а не новых), заставив вздрогнуть старшее поколение азербайджанцев, поживших в СССР.
Человек из золотой клетки: как наместник Алиев стал борцом за свободу Азербайджана
Комментарии
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Александр Бабин
Я в 1975году по туристической поездке был в этой якобы колонии Проезжали один небольшой город и гид нам показала один двухэтажный домик И спросила у нас -сколько он может стоить Мы по угадывали немного а потом она нам выдала что он стоит 100тысяч рублей
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1 м.
ЗП
Зоя Плужникова
А ЛУКОЙЛ тоже принадлежит азерам!! Чего про это молчит писатель? И прибыль от ЛУКОЙЛа утекает на родину хозяина, или нет? На киких условиях наша сибирская нефть приватизирована азерами? 😜😜😜😜
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4 н.
Людмила Фирстова
Прочитайте внимательно, пожалуйста...https://card-oil.ru/komu-prinadlezhit-lukoil-chya-kompaniya-lukoil/?ysclid=mrrojhsjpw811078752
Лукойл: кому принадлежит, чья компания, совет директоров Lukoil
Топливные карты для юридических лиц и ИП Кардекс
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4 н.
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