Человек из золотой клетки: как наместник Алиев стал борцом за свободу Азербайджана

Александр Бабин

Я в 1975году по туристической поездке был в этой якобы колонии Проезжали один небольшой город и гид нам показала один двухэтажный домик И спросила у нас -сколько он может стоить Мы по угадывали немного а потом она нам выдала что он стоит 100тысяч рублей