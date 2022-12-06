Новости, события, факты

145 912 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Рессер
    Защита есть. Израиль разработал систему "железный купол". Скажу сразу, вероятность около 80-90%. Он контролирует, пра...Массированный уда...
  • Елена Шарапова
    макрон - жалкий тип, иди снимайся в кино, еще успеешь😬В Сети объяснили,...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    С кем воюем понятно давно, нет ни какой украины, есть нанятые на войну хохлы. Тревожит другое. А, если бы там был яде...Массированный уда...

Качиньский призывает немцев к ответу за оккупацию Польши

Качиньский призывает немцев к ответу за оккупацию Польши

Отмечу, что польский националист и лидер «партии власти» брат Качиньский, почувствовав слабину, нападает на ФРГ так, словно Польша победитель III Рейха, и на правах победителя требует сатисфакций: к Германии де после войны отнеслись слишком мягко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх