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Регион 29

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Пинежский заказник объявил конкурс фотографий для жителей Архангельской области

Чтобы стать его участником, нужно выполнить главное условие – фотографиях должны быть представлены птицы, зимующие в регионеЧтобы стать его участником, нужно выполнить главное условие – фотографиях должны быть представлены птицы, зимующие в регионеКроме того, организаторы конкурса рекомендуют добавлять к снимку описание — с фамилией, именем и отчеством автора (а также возрастом), местом и датой съёмки, погодой и температурой воздуха.

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