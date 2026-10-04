Фальшивый отец и разбитые судьбы: о чем на самом деле фильм "Вор"

Память человека устроена удивительным образом, ведь она способна годами хранить запахи, звуки и случайные дорожные встречи, которые потом определяют всю оставшуюся жизнь.
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Очень сильный фильм. Таких бы сейчас побольше. Смотрю все фильмы с участием Машкова. Он в дерьме не снимается.
Реально шикарный фильм, если его не рассматривать через призму экшена. Этот фильм зайдет тем, кто ещё до конца не оскатинился в душе, у кого ещё теплится огонек живого огня. И ребятам, кто прошел через горнило наших горячих точек, а сейчас впереди ещё осмысление того, что нас ждёт впереди, через пару тройку лет. Как сохранить наши души!