На руинах Стра...
ГлавнаяБлог Хроники развала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На руинах Страны Советов

26 181 подписчик

Фальшивый отец и разбитые судьбы: о чем на самом деле фильм "Вор"

Фальшивый отец и разбитые судьбы: о чем на самом деле фильм "Вор"

  Память человека устроена удивительным образом, ведь она способна годами хранить запахи, звуки и случайные дорожные встречи, которые потом определяют всю оставшуюся жизнь.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя реванш
реванш

Реально шикарный фильм, если его не рассматривать через призму экшена. Этот фильм зайдет тем, кто ещё до конца не оскатинился в душе, у кого ещё теплится огонек живого огня. И ребятам, кто прошел через горнило наших горячих точек, а сейчас впереди ещё осмысление того, что нас ждёт впереди, через пару тройку лет. Как сохранить наши души!