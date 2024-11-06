Заразную болезнь в деревню могли занести голуби

Опасную болезнь обнаружили в подмосковной деревне Кунилово Талдомского городского округа ветеринары. На одном из подворий домашняя птица начала гибнуть от орнитоза — заразного заболевания, которое передается от пернатых к человеку.
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