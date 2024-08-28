На Южном Урале начали работу участковые избирательные комиссии

УИК приступили к работе в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 28 августа, приступили к подготовке голосования на выборах губернатора Челябинской области и органов местного самоуправления 2 тысячи 258 постоянно действующих и 17 временных участковых избирательных комиссий.