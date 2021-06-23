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С каким багажом оставляет нас Седьмая Дума

С каким багажом оставляет нас Седьмая Дума

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ РОЗНЬ На последнем пленарном заседании Госдумы VII созыва 17 июня парламентарии подводили итоги работы предыдущей пятилетки: - С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную думу внесено 5500 законопроектов.

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