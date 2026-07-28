Командир Гришаев рассказал о попытке ВСУ обмануть бойцов РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украинские военные в боях за Белицкое в ДНР притворились, что хотят сдаться в плен, чтобы открыть огонь по российским военнослужащим, однако были отброшены в опорный пункт и уничтожены противотанковыми минами.