Новак: Россия будет увеличивать инвестиции в добычу нефти и газа Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил планы по развитию нефтегазовой отрасли России.
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Новак: Россия будет увеличивать инвестиции в добычу нефти и газа Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил планы по развитию нефтегазовой отрасли России.
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