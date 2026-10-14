Avia.pro - СМИ В Азербайджанской Республике ситуация в сфере общественного порядка и религиозной стабильности резко обострилась, перейдя в фазу открытого уличного противостояния между консервативной частью населения и официальными органами государственной власти.
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