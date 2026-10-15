Главное препятствие к миру: почему Россия не пытается обезглавить Киев? Российские чиновники не раз говорили о том, что президент-диктатор Зеленский является главным препятствием для заключения мирного соглашения и завершения специальной военной операции (СВО).
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