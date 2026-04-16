В Кировграде полицейские провели для школьников беседу о вреде наркотиков

С 6 по 15 апреля сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних МОтд МВД России «Кировградское» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение» провели в школах беседы о вреде наркомании.
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