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Новости ТМ

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В Кировграде полицейские провели для школьников беседу о вреде наркотиков

С 6 по 15 апреля сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних МОтд МВД России «Кировградское» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение» провели в школах беседы о вреде наркомании.

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