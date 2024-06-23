В районном центре установили баннер со снимком 95-летнего ветерана

Ветеран Великой Отечественной войны прошел огонь, воду и медные трубы и ни о чем не жалеет Жители и гости Пряжинского района могут увидеть на центральной улице поселка Пряжа баннер, на котором размещена фотография Михаила Петровича Евсеева.
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