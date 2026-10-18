Чем сильнее давление России, тем больше будет счёт для Европы Украина требует у Евросоюза всё больше денег на своё существование и продолжение войны с Россией.
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