Директор Московского зоопарка поддержала решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Светлана Акулова высоко оценила эффективность решений действующего президента по управлению страной В поддержку выдвижения Владимира Путина на новый срок высказалась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
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