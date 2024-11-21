Одесса: Разрушения и тотальный блэкаут

Четвёртые сутки одесситы сидят без света. Многие без воды, тепла и газа. Электротранспорт в городе парализован — даже специальные выходные объявляли, ибо до работы и учебы все равно не доехать (работали только военкоматы с очередями из несчастных).
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