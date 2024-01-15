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Закон, порядок, государство

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Две частные купели на Крещение организуют в Уссурийске

Две частные купели на Крещение организуют в Уссурийске

В Уссурийске на Крещение, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января, будут организованы две купели. Одна из них в парке спорта и отдыха "Радужный", вторая — в парке "Изумрудная долина", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.

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