Депутат ГД Диденко призвал проверять на алкотестере перед посадкой в самолет

Дебоширы на борту самолета — явление не редкое. Они угрожают безопасности пассажиров и экипажа. Комитет Госдумы подготовил обращение к министру транспорта Виталию Савельеву, в котором призвал снабдить сотрудников авиакомпаний алкотестерами, чтобы они могли проверять подозрительных людей перед посадкой на борт.