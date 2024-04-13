Депутат ГД Диденко призвал проверять на алкотестере перед посадкой в самолет

Дебоширы на борту самолета — явление не редкое. Они угрожают безопасности пассажиров и экипажа. Комитет Госдумы подготовил обращение к министру транспорта Виталию Савельеву, в котором призвал снабдить сотрудников авиакомпаний алкотестерами, чтобы они могли проверять подозрительных людей перед посадкой на борт.
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