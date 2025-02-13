Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (32+14+7) в победном матче со «Сперс»

«Селтикс» вернули победный ход и выиграли 8 из 10 последних матчей. Джейсон Тейтум набрал 32 очка, 14 подборов и 7 передач в игре со «Сперс», реализовав 12 из 25 бросков с игры, 4 из 14 трехочковых и 4 из 8 штрафных.