Толстой считает нецелесообразным нахождение России в ВТО, ВОЗ и ЮНЕСКО

Россия не имеет решающего голоса во Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО, поэтому находиться там абсолютно нецелесообразно, выразил свое мнение вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью aif.