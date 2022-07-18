Аргументы и Факты

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Толстой считает нецелесообразным нахождение России в ВТО, ВОЗ и ЮНЕСКО

Толстой считает нецелесообразным нахождение России в ВТО, ВОЗ и ЮНЕСКО

Россия не имеет решающего голоса во Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО, поэтому находиться там абсолютно нецелесообразно, выразил свое мнение вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью aif.

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