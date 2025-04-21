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Владимир Путин назвал Папу Римского Франциска выдающимся человеком

Российский лидер Владимир Путин назвал Папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что он навсегда сохранит самую светлую память о нем, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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