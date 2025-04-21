Российский лидер Владимир Путин назвал Папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что он навсегда сохранит самую светлую память о нем, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии