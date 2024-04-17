Достойный конкурент новой Гранте на вторичке: самый свежий вариант из возможных

Найти альтернативу самому дешевому автомобилю на российском рынке – Ладе Гранте – не так-то просто. На вторичном рынке можно подобрать несколько интересных иномарок за ту же цену (а это около миллиона рублей), но все они будут гораздо старше и с большим пробегом, чем у Lada Vesta.