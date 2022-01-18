И не забыть заселфиться: приморцев приглашают на День музейного селфи

Во многих музеях мира, как известно, фотосъёмка запрещена. Но в третью среду января смотрители в залах сквозь пальцы и даже с улыбкой смотрят на то, как посетители позируют на фоне экспонатов… День музейного селфи проходит уже не первый год.
Во многих музеях мира, как известно, фотосъёмка запрещена. Но в третью среду января смотрители в залах сквозь пальцы и даже с улыбкой смотрят на то, как посетители позируют на фоне экспонатов… День музейного селфи проходит уже не первый год.
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