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И не забыть заселфиться: приморцев приглашают на День музейного селфи

И не забыть заселфиться: приморцев приглашают на День музейного селфи

Во многих музеях мира, как известно, фотосъёмка запрещена. Но в третью среду января смотрители в залах сквозь пальцы и даже с улыбкой смотрят на то, как посетители позируют на фоне экспонатов… День музейного селфи проходит уже не первый год.

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