Ремонт улицы Розы Люксембург в Иркутске завершат до 15 октября

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов проинспектировали второй этап комплексного ремонта улицы Розы Люксембург (от переулка Восточного до 5-го Советского переулка) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».