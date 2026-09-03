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Иркутск Сегодня

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Ремонт улицы Розы Люксембург в Иркутске завершат до 15 октября

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов проинспектировали второй этап комплексного ремонта улицы Розы Люксембург (от переулка Восточного до 5-го Советского переулка) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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