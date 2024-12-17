Столарц выбыл на 4-6 недель из-за травмы. Вратарю «Торонто» требуется операция на колене

Столарц получил повреждение в прошлый четверг в матче против «Анахайма» (3:2). По словам генерального менеджера «Лифс» Брэда Треливинга, у 30-летнего вратаря обнаружили небольшое уплотнение за коленом, и ему потребуется операция.