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Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминаций применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»)

Ранее о таких планах сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

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