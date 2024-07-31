Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизтоплива из-за ситуации с нефтью

Киев блокирует поставки нефти © AP Photo / BELA SZANDELSZKY Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Если Киев не прекратит блокировать транзит российской нефти в Словакию, НПЗ "Словнафт" прекратит поставки дизельного топлива Украине, пишет Do Rzeczy со ссылкой на заявление Роберта Фицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии