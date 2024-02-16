Владимир Путин посидел за рулем нового челябинского троллейбуса

Рогатую машину, которую собирают на предприятии в Челябинске, доставили 15 февраля в Екатеринбург. В первом часу ночь глава государства провел совещание по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей.
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