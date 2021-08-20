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Вечер. Дворик. Пьеса. Театр молодежи открывает второй сезон читок на открытом воздухе

Вечер. Дворик. Пьеса. Театр молодежи открывает второй сезон читок на открытом воздухе

Первый «Театральный дворик» состоялся осенью прошлого года — тогда еще действовал запрет на работу театров и других учреждений культуры, но запрос от соскучившихся зрителей и встречное стремление артистов заняться любимой работой были взаимно столь сильны, что и родился компромиссный вариант: не спектакли в полном смысле этого слова, а читки — эскиз, набросок постановки; не зрительный зал, а кресла под осенним небом, установленные во дворе театра… «Это возможность для тех, кто очень соскучился по театру за время карантина, не только оказаться в любимой атмосфере, но и приобщиться к современной драматургии и такой необычной форме взаимодействия с публикой, как читка, когда актеры скорее пробуют, намечают роли, чем играют так, как на сцене», — говорили тогда организаторы «Театрального дворика».

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