Военным США запретят работать на Китай и Россию

Враги не должны узнать секреты «лучшей армии в мире». Светлана Гомзикова Фото: SVEN SIMON / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Можегов Американским военным на законодательном уровне хотят запретить сотрудничать с Россией и Китаем, чтобы враги не узнали секреты «лучшей армии в мире».