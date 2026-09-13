Россияне стали меньше пить: минимум алкоголя с 1996 года

В августе зафиксирован минимальный уровень потребления алкоголя в России с 1996 года. При этом на одного жителя Свердловской области в год приходится почти 10 литров спиртного.
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