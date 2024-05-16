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Закон, порядок, государство

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Бронегруппа Южной группировки войск на одном из направлений СВО успешно выполнила поставленную задачу

Бронегруппа Южной группировки войск на одном из направлений СВО успешно выполнила поставленную задачу

Действуя решительно и слаженно, российские военнослужащие овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ.

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