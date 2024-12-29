В воздухе Красноярска зафиксировано превышение опасных веществ в 25 раз

Заместитель министра экологии Юлия Гуменюк Красноярского края опубликовала данные центра мониторинга воздуха, которые были зафиксированы в период с 22 по 28 декабря, сообщает телеграм-канал «Проспект Мира» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии