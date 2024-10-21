Российская теннисистка назвала обыгравшую ее в финале турнира WTA соотечественницу сучкой

Россиянка Мирра Андреева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировала на поражение от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.