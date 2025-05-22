В Туле обломки дрона со взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса

Губернатор Миляев: Обломки беспилотника со взрывчаткой упал возле ФОКа в Туле Обломки беспилотника со взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова в Туле.
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