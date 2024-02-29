Военный аналитик Федутинов: США отстают с созданием БПЛА из-за своих санкций

Санкции, которые ввели Соединенные Штаты против Китая, фактически заблокировали поставки для американского Минобороны возможный импорт соответствующих систем из Поднебесной, которые необходимы для создания малых разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
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