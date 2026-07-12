Иран вновь закрыл Ормузский пролив. В ответ США заявили о «плохом выборе» Тегерана и начали третью волну ударов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе, передает Press TV.
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