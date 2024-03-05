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Ученые выяснили, что мигрирующие животные улучшают свое поведение по мере взросления

Ученые выяснили, что мигрирующие животные улучшают свое поведение по мере взросления

Ученые из Университета Вайоминга и Института поведения животных Макса Планка провели исследование, которое показывает, что мигрирующие животные улучшают свое поведение по мере взросления, что подразумевает, что опытные знания являются важной составляющей успешной миграции, передает издание yunostsibiri.

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