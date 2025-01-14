Армения заявила о планах подписать с США документ о стратегическом партнёрстве

Армения и США подпишут договор о стратегическом партнёрстве между государствами. Планируется, что подписи под документом 14 января поставят министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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