FT: Зеленский задумался об отставке главкома ВСУ Сырского

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне усиливающейся критики в адрес военного руководства.
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