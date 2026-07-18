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Газета.ру

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FT: Зеленский задумался об отставке главкома ВСУ Сырского

FT: Зеленский задумался об отставке главкома ВСУ Сырского

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне усиливающейся критики в адрес военного руководства.

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