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Взрыв на судне Crystal Asia, пострадали русские моряки: Что об этом известно

Взрыв на судне Crystal Asia, пострадали русские моряки: Что об этом известно

У берегов Южной Кореи загорелось судно России, есть пострадавшиеПо информации Генерального консульства России в Пусане, сегодня утром в 07:14 по местному времени на рефрижираторном судне "Crystal Asia" произошёл пожар.

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