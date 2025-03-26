Взрыв на судне Crystal Asia, пострадали русские моряки: Что об этом известно

У берегов Южной Кореи загорелось судно России, есть пострадавшиеПо информации Генерального консульства России в Пусане, сегодня утром в 07:14 по местному времени на рефрижираторном судне "Crystal Asia" произошёл пожар.
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