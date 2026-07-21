👮♂️ В Ялте пьяный водитель хотел откупиться от сотрудников ГАИ за 12 тысяч рублей Полицейские остановили 64-летнего водителя легковушки и во время беседы заметили у него признаки алкогольного опьянения.
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👮♂️ В Ялте пьяный водитель хотел откупиться от сотрудников ГАИ за 12 тысяч рублей Полицейские остановили 64-летнего водителя легковушки и во время беседы заметили у него признаки алкогольного опьянения.