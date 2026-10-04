«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Госдума миллиардеров: У депутатов денег больше, чем в бюджете шести регионов. А на СВО жертвуют бедные бабушки
- "Покажите народу тех, кто это устроил": Блогер засветил расчётку воспитателя. Началось массовое урезание зарплат: нас делают нищими?
- Надежды судьи из Москвы на шикарную жизнь рухнули в одночасье: у неё изъяли имущества на 10 млрд рублей.
Свежие комментарии
- АР «СССР, любовь моя...
- Кубанский спрут о...
- Сытая жизнь оконч...
Всё правильно сделал,дал отпор вооружённому преступнику!Нет превышения необходимой самообороны!
в ЦЕЛОМ ПОЗИЦИЯ сЛЕДСТВИЯ -ЯСНА- НО СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ УЖЕ ПОВТОРЯЕТСЯ НЕ ЕДИНИЖДЫ И ГРАЖДАНИН ПРЕДОТВРАТИВШИЙ НАНЕСЕНИЕ ДРУГОМУ ФИГУРАНТУ ДЕЛА СЕРЬЕЗНЫХ ОБСТОЧТЕЛЬСТВ ВКЛЮЧАЯ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ВИНОВНЫМ ИЗ-ЗА ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ САМООБОРОНЫ- НЕ ПОРА ЛИ КОЛЛЕГИИ вЕРХОВНОГО СУДА РФ-ПОСТАВИТЬ В ЭТОМ ДЕЛЕ ТОЧКУ- АБСОЛЮТНО ЧЕСТНО- ОПРЕДЕЛИТЬ -ЗАКОННОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТНИКОВ В ЭТОМ СЛОЖНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ!
Если бандит направил нож против мирного жителя, тем более женщины, то несомненно должен быть награжден тот, кто уничтожит бандита на месте! А любой сотрудник органов, заводящий дело на защитника, должен быть наказан рублем в пользу обвиняемого героя. Просто посмотрите на ситуацию с другой стороны! Например, солдат ВСУ направил нож на русского, а другой наш солдат пристрелил всушника! И что???
И какого черта возбуждают дела против мужчин, что защищают порядок в нашей стране и людей от дикарей с ножами.
тоже поддерживаю Беликова-Браво!!!У меня врпрос к писарю этой статьи!!!Что совсем по-Русски не хотим название выездной точки не можем написать по навыдумывали всях названий !!!В СССР подобная торговля называлась Автолавка!!!
Молодец защитник и тренер наших детей надо обучать борьбе это ответка мигрантам, таких людей надо поощерять, а судей судить
НАШИ СУДЫ...ЭТО НЕ СУДЫ...А СУДИЛИЩА....ЗА ТАКИЕ СУДЫ..НАДО САЖАТЬ САМИХ СУДИЛОК....
У нас судебная система давно потеряла здравый смысл. Надеюсь, народ не даст в обиду этого человека. Честь ему и хвала. Настоящий мужчина.