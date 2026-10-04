Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 719 подписчиков

«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

в ЦЕЛОМ ПОЗИЦИЯ сЛЕДСТВИЯ -ЯСНА- НО СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ УЖЕ ПОВТОРЯЕТСЯ НЕ ЕДИНИЖДЫ И ГРАЖДАНИН ПРЕДОТВРАТИВШИЙ НАНЕСЕНИЕ ДРУГОМУ ФИГУРАНТУ ДЕЛА СЕРЬЕЗНЫХ ОБСТОЧТЕЛЬСТВ ВКЛЮЧАЯ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ВИНОВНЫМ ИЗ-ЗА ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ САМООБОРОНЫ- НЕ ПОРА ЛИ КОЛЛЕГИИ вЕРХОВНОГО СУДА РФ-ПОСТАВИТЬ В ЭТОМ ДЕЛЕ ТОЧКУ- АБСОЛЮТНО ЧЕСТНО- ОПРЕДЕЛИТЬ -ЗАКОННОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТНИКОВ В ЭТОМ СЛОЖНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ!

Профиль пользователя ММ
ММ

Если бандит направил нож против мирного жителя, тем более женщины, то несомненно должен быть награжден тот, кто уничтожит бандита на месте! А любой сотрудник органов, заводящий дело на защитника, должен быть наказан рублем в пользу обвиняемого героя. Просто посмотрите на ситуацию с другой стороны! Например, солдат ВСУ направил нож на русского, а другой наш солдат пристрелил всушника! И что???

Профиль пользователя Борис Сторублевцев
Борис Сторублевцев

тоже поддерживаю Беликова-Браво!!!У меня врпрос к писарю этой статьи!!!Что совсем по-Русски не хотим название выездной точки не можем написать по навыдумывали всях названий !!!В СССР подобная торговля называлась Автолавка!!!