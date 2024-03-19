На Дону 45-летнего мужчину насмерть сбил пассажирский поезд

18 марта 2024 года в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Локомотивстрой пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина.
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