В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
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